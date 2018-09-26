Індія планує відмовитись від купівлі нафти з Ірану

Індія, колись була одним з основних покупців іранської нафти, в листопаді не збирається її купувати.

Про це пише агентство Boomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Як заявили агентству офіційні представники компаній Indian Oil і Bharat Petroleum Corp., вони не замовили жодного танкера з іранською нафтою з поставкою в листопаді.

Nayara Energy (колишнє Essar Oil, 49,13% належить "Роснефти" (MOEX: ROSN), решта - консорціуму міжнародних інвесторів в складі Trafigura, UCP і Essar) також не планує ніяких покупок, заявило джерело в галузі.

Спікери компаній Mangalore Refinery і Petrochemicals Ltd. заявили, що не робили заявок на листопад, але можуть зробити це пізніше.

Індія є другим за величиною покупцем іранської нафти, імпортуючи в цьому році в середньому 577 тис. Барелів на добу, або 27% експорту Ірану, наводить Bloomberg дані пересування танкерів. Хоча Південна Корея, Японія і європейські країни також відмовляються від закупівель, втрати індійських НПЗ, навіть тимчасові, є основною проблемою для Ірану.

На початку листопада США відновлюють нафтові санкції проти Ірану, що вже викликало зростання ціни Brent до $ 80 за барель. Трейдери Mercuria Energy Group і Trafigura пророкують зростання цін через це фактора до $ 100 за барель, вперше з 2014 року.

Раніше МЕА писало, що пік експорту нафти Ірану припав на квітень-травень - 2,4 млн б / д. Продажі Кореї і Франції припинилися з червня, але в цілому поставки в Європу зросли в серпні на 510 тис. Б / д. Поставки в Азію впали на 500 тис. Б / д. Китай і Індія - ключові покупці іранської нафти в серпні знизили закупівлі на 200 тис. Б / д і 380 тис. Б / с відповідно.