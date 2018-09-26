Ізраїль продовжить операції проти Ірану в Сирії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не припинить свої військові операції в Сирії після того, як Росія пообіцяла постачати туди протиповітряні ракетні комплекси.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми продовжимо протидіяти закріпленню іранських військових в Сирії і продовжимо координувати дії Збройних сил Ізраїлю з російською армією", — заявив голова ізраїльського уряду.

Крім цього, він підкреслив, що упродовж останніх трьох років, Ізраїль успішно протидіяв спробам Ірану передавати через територію Сирії озброєння ліванській ісламістській організацї Хізболла.

Нагадаємо, 17 вересня російський літак збили сирійські військові, цілячись в ізраїльське повітряне судно.