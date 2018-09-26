Комітет Сенату США визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою американського парламенту резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США у Facebook.

"Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії", - йдеться у повідомленні.

Посольство зазначає, що резолюція, співавторами якої виступили понад два десятки сенаторів, була представлена 14 березня групою сенаторів від Республіканської та Демократичної партій на чолі зі співголовами групи дружби з Україною у Сенаті США Робертом Портманом та Річардом Дурбіним.