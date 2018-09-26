Конфлікт в Україні забрав життя понад 10 тис людей, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив про кількість постраждалих та загиблих в результаті збройного конфлікту на Сході України і виступив на саміті ООН з питань миротворчості.

Про це йдеться на сторінках у Twitter президента та прес-секретаря Глави держави Святослава Цеголко.

“Згідно з консервативною оцінкою ООН, кількість жертв у зв’язку з конфліктом в Україні становить понад 35 000, в тому числі понад 10 000 чоловік загинули та майже 25 000 отримали поранення. Кількість вимушених переселенців перевищує 1,5 мільйони”, — вказано у повідомленні.

Під час виступу на саміті Президент зазначив, що: “тільки Росія проти миротворців! Причиною цього, серед іншого, є те, що Кремль боїться. Він боїться, що миротворці побачать російських військових та військову техніку на всій окупованій території”.

“Багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН, щоб відновити суверенітет і територіальну цілісність України, може бути визначальним фактором припинення страждань українців. Вважаємо, не існує кращого способу, ніж направлення такої операції під егідою ООН”, — додав Президент.

Також Петро Порошенко сказав, що: “Хотів би нагадати, що прохання моєї країни про розгортання миротворчої операції ООН на території окупованого Донбасу не розглядалося. Ми розглядаємо це як випробування здатності ООН вирішувати складні конфліктні ситуації. Тест, який все ще потрібно пройти”.