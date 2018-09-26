Мей: У Британії проведення дострокових виборів не відповідає національним інтересам

Проведення дострокових виборів до британського парламенту цієї осені не відповідає національним інтересам країни.

Про це заявила у вівторок прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей, повідомляє УНН.

"Зараз я займаюся тим, що працюю над хорошою операцією (щодо Brexit) з Європою, і це відповідає національним інтересам. Проведення виборів національним інтересам Великої Британії б не відповідало".

Нагадаємо, британська опозиція вимагатиме дострокових виборів, якщо її не влаштує угода стосовно Brexit.