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Мей: У Британії проведення дострокових виборів не відповідає національним інтересам

26 вересня, 2018 - 09:47
Фото Reuters

Проведення дострокових виборів до британського парламенту цієї осені не відповідає національним інтересам країни.

Про це заявила у вівторок прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей, повідомляє УНН.

"Зараз я займаюся тим, що працюю над хорошою операцією (щодо Brexit) з Європою, і це відповідає національним інтересам. Проведення виборів національним інтересам Великої Британії б не відповідало".

Нагадаємо, британська опозиція вимагатиме дострокових виборів, якщо її не влаштує угода стосовно Brexit.

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