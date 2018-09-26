Мінінфраструктури анонсувало перспективу швидкісного залізничного сполучення з ЄС

Україна розглядає перспективу будівництва високошвидкісного залізничного сполучення у напрямку до Європейського союзу (ЄС).

Про це повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, високошвидкісна залізниця є складовою Національної транспортної стратегії України до 2030 року.

"Перші напрями, в яких ці технології можуть бути реалізовані, можуть бути між Києвом та Одесою, Києвом та Львовом, а в перспективі ми розглядаємо можливість запровадження швидкісного залізничного сполучення між Україною та ЄС", - відзначив він.