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Мінінфраструктури хоче з’єднати Україну та ЄС швидкісною залізницею

26 вересня, 2018 - 14:14
Фото з відкритих джерел

У міністерстві інфраструктури України повідомили про плани розбудови мережі швидкісної залізниці в Україні, якою планується запровадити пряме залізничне сполучення з Євросоюзом.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з представницею Світового банку, передає прес-служба Мінінфраструктури.

"Високошвидкісна залізниця є складовою Національної транспортної стратегії України до 2030 року. Запровадження швидкісного руху є важливим інструментом для розвитку ринку пасажирських і вантажних перевезень. Ми повинні вивести пасажирські залізничні перевезення на принципово новий рівень якості, який забезпечить зростання мобільності людей. Перші напрями, в яких ці технології можуть бути реалізовані, можуть бути між Києвом та Одесою, Києвом та Львовом, а в перспективі ми розглядаємо можливість запровадження швидкісного залізничного сполучення між Україною та ЄС", - заявив Омелян.

У свою чергу, представниця Світового банку Карла Гонзалес зазначила, що міжнародна фінансова установа готова надавати підтримку українському міністерству у ході запровадження реформ.

Джерело: День

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