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МОЗ: У НМУ ім. О.О. Богомольця заблоковано виплати зарплат та стипендій

26 вересня, 2018 - 15:51
Фото UK.WIKIPEDIA.ORG

В Національному медичному університеті імені Богомольця заблоковані виплати заробітної платні, стипендій і комунальних платежів.

Про це йдеться у заяві МОЗ, опублікованого на Facebook.

Згідно з повідомленням, з ректорату вищого навчального закладу зникли документи, без яких університет не може працювати належним чином.

Як зазначають у МОЗ, в НМУ продовжує працювати комісія, що перевіряє фінансово-господарську діяльність університету і контроль за ефективним використанням державного майна з 1 жовтня 2015 року по 18 вересня 2018 року.

"Комісія виявила, що у приміщенні ректорату НМУ відсутні документи, які регулюють роботу закладуів. Наразі їх місцезнаходження невідоме. Однак відсутність цієї документації фактично унеможливлює функціонування університету, господарську діяльність, у тому числі освітню", – повідомляє прес-служба міністерства.

Джерело: День

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