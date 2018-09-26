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На Херсонщині викрили підпільне постачання води до Криму

26 вересня, 2018 - 18:33
Фото Reuters

Українська прокуратура викрила прихований трубопровід, що постачав воду до окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

За її даними, воду брали зі свердловини, що знаходиться за 15 метрів від лінії розмежування, після чого по замаскованій пластиковій трубі переправляли у напрямку заводу "Кримській титан", який розташований одразу за адмінкордоном.

Повідомляється, що свердловина знаходиться у Каланчацькому районі Херсонської області, воду з неї качали на швидкості 250 кубометрів на годину.

"У ході проведення слідчих дій дане постачання було зафіксовано та припинено", - кажуть у прес-службі.

Зараз прокуратура встановлює осіб, які можуть бути причетними до здійснення "скритого та необлікованого водопостачання".

 

Джерело: День

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