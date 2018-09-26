На Вінниччині брикети з вакциною від сказу розкидають з літака (фото)

Минулого тижня надзвичайна протиепізоотичної комісія при Вінницькій ОДА затвердила перелік заходів з недопущення розповсюдження сказу на території Вінницької області. Один із них передбачає проведення щеплення тварин, зокрема лисиць, шляхом розповсюдження вакцинних принад із повітря за допомогою літаків АН-2. Сьогодні, 26 вересня, співробітники головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області почали розкидати брикети-вакцини для тварин над лісами шести районів Вінниччини. За словами начальника відомства Григорія Сидорука, загалом обробці підлягає 21 тисяча квадратних кілометр, на якій планують розповсюдити 427 тисяч доз приманок.

«Здійснення вакцинації м’ясоїдних диких тварин від сказу за допомогою авіації – це європейська практика. Задля результату таку системну роботу необхідно проводити хоча б 5 років поспіль, – каже Григорій Сидорук. – Брикети безпечні. Захворіти на сказ від контакту з ними чи вакциною неможливо, але брати їх в руки не варто. Сьогодні екіпажі розкидали вакцину від сказу в Оратівському, Іллінецькому, Погребищенькому , Піщанському, Чернівецькому і Могилів-Подільському районах. Приманювати до брикетів диких тварин будуть запахом м’яса, до якого ласі хижаки. Повітряну вакцинацію здійснюватимуть протягом кількох днів. Тривалість процесу залежать від погодних умов».

Сидорук додав, що загалом ситуація зі сказом в регіоні складна, але контрольована. Уся територія Вінниччини є стаціонарно-неблагополучною щодо сказу, як серед диких, так і серед домашніх тварин. Упродовж останніх років випадки захворювання тварин реєструвалися у всіх районах області. Лише торік в регіоні виявили 201 тварину, хвору на сказ. З початку цього року – вже 138. Головним розповсюджувачем недуги серед тварин залишається лисиця.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором