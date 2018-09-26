NASA зуміло сфотографувати з космосу втрачений марсохід Opportunity

Міжпланетна автономна космічна станція Mars Reconnaissance Orbiter зробила фотографію марсохода Opportunity, який не виходить на зв'язок більше двох місяців.

Зображення показує ровер як крихітний об'єкт на схилах марсіанської долини Стійкості, пише New Atlas.

У NASA кажуть, що нове зображення було знято камерою MRO HiRISE з висоти 166 миль (267 км). Дуже складно неозброєним оком побачити Opportunity в цьому зображенні, але NASA також випустило GIF-файл, який порівнює Долину Стійкості зараз і рік тому.

Дані, надіслані Mars Reconnaissance Orbiter, показують, що прозорість повітря над ровером тепер достатня для того, щоб сонячне світло потрапляло на сонячні батареї.

Зараз NASA проводить свого роду рятувальну операцію з командою Opportunity в Лабораторії реактивного руху (JPL) в Каліфорнії, посилаючи радіосигнали на ровер кілька разів на день з використанням Deep Space Network. Запуск сигналів почався більш десяти днів назад і продовжиться в цілому 45 днів. Якщо до того часу не буде чути відповідь, це може вказувати на те, що електроніка на борту Opportunity пошкоджена.