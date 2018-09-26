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Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ епохи Просвітництва, один з авторів Декларації незалежності США, 3-й президент США в 1801-1809 роках

НАТО не потребує дозволу РФ щодо вступу України в Альянс, - Столтенберг

26 вересня, 2018 - 11:43
Фото Reuters

НАТО не потрібен дозвіл Москви щодо вступу України у силовий блок.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству АР перед зустріччю з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку.

"Тільки Україна може визначити власний шлях, хоче вона вступити в НАТО чи ні. У підсумку 29 союзників і Україна будуть вирішувати, чи відповідає Україна стандартам, необхідним для вступу в НАТО", - наголосив Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО висловив стурбованість у зв'язку з військовим втручанням Росії в Україні і Грузії, підтримкою РФ режиму Асада в Сирії і нарощуванням військово-морських сил Росії в східному Середземномор'ї.

Водночас Столтенберг закликав зберігати діалог між НАТО і Росією, щоб допомогти розрядити напруженість, поки конфлікт в Україні залишається невирішеним.

"Коли у нас виникають серйозні розбіжності, коли ми бачимо посилення напруженості, коли ми бачимо все більшу військову присутність поблизу наших кордонів - насправді ще важливіше мати діалог", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО виступає за політичне врегулювання ситуації довкола України.

 
              
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