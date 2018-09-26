Найбільші технічні компанії затвердили угоду щодо заходів боротьби з фейками у Європі

Google, Facebook, Twitter та інші компанії затвердили угоду, відповідно до якої взяли на себе зобов'язання втілювати нові заходи та інвестувати у нові технології для боротьби з поширенням фейкових новин у Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Компанії Google, Facebook Inc., Twitter Inc. та інші технічні й рекламні компанії взяли на себе зобов'язання реалізувати нові заходи та інвестувати в нові технології для боротьби з поширенням фейкових новин в інтернеті у Європі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спеціальний альянс, до якого також входять компанії Mozilla Corp. та рекламні бізнес-організації, має намір представити свій кодекс поведінки Європейській комісії в середу.

У квітні в ЄС закликали веб-платформи та соцмережі представити план боротьби з поширенням фейкових новин в інтернеті або регулювати його, якщо їм не вдасться знизити рівень дезінформації.

Пропозиція надійшла на тлі тиску США і ЄС на компанії, які через соцмережі поширювали дезінформацію для впливу на американські президентські вибори 2016 року та голосування щодо Brexit у Великій Британії.

Європейські чиновники сподіваються запобігти або мінімізувати повторення проблеми напередодні виборів до ЄС, що відбудуться наступної весни.

Технічні компанії, які потрапили під критику консерваторів США на предмет упередженості, заявляють, що вони намагаються вирішити проблему так, щоб не обмежувати свободу вираження поглядів.

Відповідно до нового плану компанії будуть інвестувати у продукти, технології та програми, які допомагають людям у Європі приймати обгрунтовані рішення, коли вони стикаються з новинами в інтернеті, які можуть бути хибними, та визначити пріоритет автентичної інформації в рейтингах пошуку або інформаційних каналах.

У межах цієї угоди компанії заявили, що будуть підтримувати зусилля, спрямовані на розробку показників надійності у співпраці з інформаційними організаціями.

Група також узяла на себе зобов'язання щодо політики, спрямованої на запобігання рекламі з поширенням дезінформації, наприклад шляхом обмеження рекламних послуг для партій, які постійно викривлюють інформацію в інтернеті.

Компанії також погодились, за певних обставин, допомагати рекламодавцям відстежувати розміщення оголошень.

Як повідомлялося, компаніям Facebook і Twitter загрожуватимуть санкції ЄС, якщо вони не будуть дотримуватися європейських правил захисту персональних даних користувачів.

Рішення про посилення захисту персональних даних Єврокомісія прийняла через скандал із витоком персональних даних користувачів Facebook.

Раніше соцмережа підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані британській Cambridge Analytica. Загалом ця компанія зібрала дані близько 87 млн користувачів, переважно із США.