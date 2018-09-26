Німеччина і Саудівська Аравія закінчили тривалу дипломатичну суперечку

Німеччина і Саудівська Аравія домовилися закінчити тривалу дипломатичну суперечку, яка спонукала королівство відкликати свого посла з Берліна і покарати німецькі фірми, що працюють в країні.

Про це пише Reuters.

Непорозуміння почалися в листопаді минулого року, коли тодішній міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель засудив "авантюризм" саудитів на Близькому Сході, зокрема в Ємені.

Коментарі, які ускладнили і без того напружені відносини (перед цим загострення спричинив мораторій Берліна на експорт зброї до Саудівської Аравії), призвели до того, що Ер-Ріяд відкликав свого посла і заморозив німецькі компанії у своїй країні, особливо в прибутковому секторі охорони здоров'я.

Наступник Габріеля Гайко Маас протягом місяців працював на вирішення спору. Раніше цього місяця Берлін підписав контракт на поставку чотирьох артилерійських систем в Саудівську Аравію, що, на думку чиновників, прискорило зближення.

Маас заявив про "непорозуміння", що підірвало "сильні та стратегічні зв'язки" між країнами. "Ми щиро шкодуємо про це", - сказав він.

"Ми зробимо все можливе, щоб партнерство з королівством стало ще сильнішим, ніж раніше", - додав Маас.

Цей спір зачепив торгівлю між країнами. Німецький експорт до Саудівської Аравії в першій половині 2018 року упав на 5 відсотків. Такі компанії, як Siemens Healthineers, Bayer та Boehringer Ingelheim скаржилися на те, що їх виключили з тендерів у сфері охорони здоров'я.

У період з 2013 по 2017 рік Саудівська Аравія була одним з найбільших покупців німецького озброєння на загальну суму $1,2 млрд.