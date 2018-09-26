Отруєння Скрипалів: "Бошировим" виявився полковник ГРУ Анатолій Чепіга

Журналісти Bellingcat з’ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе “Русланом Бошировим”, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ і нагороджений званням “Героя РФ”.

Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat.

Журналісти зазначили, що кілька джерел, які знайомі з особою та\або з розслідуванням, підтвердили особу підозрюваного.

За інформацією розслідувачів, Анатолій Володимирович Чепіга народився 5 травня 1979 року в далекосхідному селі Миколаївка Амурської області біля російсько-китайського кордону.

У віці 18 років він вступив до Далекосхідного військового командного училища в Благовєщенську, однієї з російських елітних навчальних закладів для морських офіцерів та спецназвців. У 2001 році він закінчив академію з відзнакою.

“Потім він був призначений служити в 14-й бригаді Спецназу в найвіддаленішому східному місті Хабаровську, одному з елітних підрозділів Спецназу під командуванням ГРУ. Підрозділ Чепіги (74854, раніше 20662) зіграв ключову роль у Другій Чеченській війні, а також спостерігався поблизу українського кордону наприкінці 2014 року”, – розповідають журналісти.

Невідомо, в яких саме операціях він був задіяний, але на сайті далекосхідної філії державної військової організації зазначається, що Чепіга отримав понад 20 військових нагород під час служби.

У період між 2003 та 2010 роками йому надали другу особу “Руслана Боширова” і він переїхав до Москви.

“Враховуючи його нинішній чин полковника і роботу таємного офіцера ГРУ, можна стверджувати, що протягом цього періоду він закінчив Військову дипломатичну академію, також відому як “Консерваторія ГРУ” у Москві”, – припускають журналісти.

У грудні 2014 року полковник Чепіга був нагороджений найвищою державною нагородою Росії – Героєм Російської Федерації.

Ця нагорода особисто присуджується президентом Росії за “визнання служіння державі та людям Росії, включно з героїчним вчинком”.