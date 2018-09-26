Парагвай запропонував відновити членство Тайваню в ООН

Парагвай вважає, що слід відновити членство Тайваню (Китайська республіка) в Організації Об'єднаних Націй.

З такою пропозицією виступив парагвайський президент Маріо Абдо Бенітес, виступаючи в дебатах 73-ї Генасамблеї ООН у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Ми підтримуємо бажання Тайваню стати членом ООН», - сказав він.

За словами Бенітеса, від такого кроку буде тільки користь для всіх, і це відповідало б принципу універсальності організації.

Нагадаємо: Китайська республіка в якості однієї з переможниць у Другій світовій війні була однією з держав-засновників ООН у 1945 році, зайнявши в ній місце в Раді Безпеки (з правом вето). Однак у жовтні 1971 року після нормалізації відносин між США та Китайською Народною Республікою, що утворилася в 1949 році після громадянської війни, в результаті якої КР змогла зберегти контроль лише над островом Тайвань, США внесли резолюцію і Пекіну перейшло місце Тайбея в РБ ООН.

Республіка Парагвай є однією з 20 з невеликим країн, які продовжують підтримувати дипломатичні відносини з Тайванем, яким у минулому році виповнилося 60 років. Країни, що підтримують дипломатичні відносини з КР, не мають таких з КНР, який вважає Тайвань своєю провінцією.