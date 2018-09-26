Підходи ЄС до санкцій проти РФ залишаються незмінними, - Могеріні

ЄС залишається на позиціях повної та безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, а підходи ЄС до застосування санкцій проти Росії є незмінними.

Про це заявила Високий Представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Нью-Йорку, передає прес-служба МЗС України на офіційному сайті.

"Євросоюз залишається на позиціях повної та безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», - підкреслила Могеріні.

Високий Представник ЄС підтвердила незмінність підходів ЄС щодо питання застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Клімкін, у свою чергу, наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на сході України, а також висловив вдячність за продовження санкцій ЄС щодо Росії та щодо розширення санкційного списку за рахунок включення компаній, які брали участь у будівництві мосту через Керченську протоку.

У цьому контексті співрозмовники погодилися з необхідністю окремого обговорення дій Росії в акваторії Азовського моря, які становлять загрозу в тому числі й компаніям держав-членів ЄС, які заходять в українські порти.

Сторони також обговорили актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС, зокрема підготовку до П’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться в Брюсселі 17 грудня, а також міністерського засідання Східного партнерства, що заплановане на 15 жовтня в Люксембурзі. В цьому контексті міністр наголосив на необхідності пошуку нових підходів щодо застосування принципів «більше за більше» та подальшої диференціації залежно від стану та пріоритетів відносин ЄС із країнами-партнерами.

На завершення Клімкін висловив зацікавленість в організації до кінця поточного року візиту Високого Представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики до України.