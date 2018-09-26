Понад 55 тисяч жінок служать або працюють у ЗСУ

Понад 55 тисяч жінок, з яких більше 25 тисяч – військовослужбовці, служить або працює у ЗСУ, які мають загальну чисельність 255 тисяч осіб. Причому майже 3,4 тисячі – жінки-офіцери.

У центральному апараті Міноборони 47% держслужбовців є жінками. Про це розповів заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко, передає rubryka.com.

Також він наголосив, що триває робота зі створення належних умов для комфортної служби українок в армії.

Зараз коштом бюджету Міноборони на 117 військових об’єктах вжито необхідних заходів, які відповідають санітарно-гігієнічним потребам жінок.