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Порошенко обговорив з великим бізнесом США приватизацію в Україні

26 вересня, 2018 - 21:52
Фоо АПУ

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Сполучених Штатів зустрівся з зацікавленими в Україні представниками відомих американських компаній.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зокрема, на зустрічі були керівники компаній Holtec, AT&T, IBM Corporation, Boeing International, XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill, Inc., Coca-cola, Pepsico, Citi bank, Greenbrier, а також представники Американсько-Української ділової ради.

У відомстві президента пишуть, що американські бізнесмени заявляють про покращення бізнес клімату, яке дозволило не лише великим, а й малим та середнім міжнародним компаніям почувати себе комфортно та вести бізнес в Україні.

Зазначають, що американські інвестори готові збільшувати інвестиції в Україну.

"Окрему увагу було приділено питанням приватизації та подальшого залучення іноземних інвестицій в економіку України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, представники однієї з аграрних компаній заявили, що Україна наразі - найцікавіший і найконкурентніший ринок у Європі.

Нагадаємо, що Порошенко зустрівся з Трампом на ГА ООН.

Джерело: День

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