Порошенко вручив державні нагороди представникам української громади у США

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки вручив високі державні нагороди на зустрічі з лідерами української громади в США.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську та гуманістичну діяльність орден «За заслуги» Глава держави вручив сенатору США від штату Вашингтон Марку Антонію Мілошиа.

Орден княгині Ольги Петро Порошенко вручив куратору і бібліотекарю Українського музею та бібліотеки Стемфордської єпархії Української греко-католицької церкви у США Любові Волинець.

Орден «За заслуги» за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську та гуманістичну діяльність Президент також вручив президенту Українського конгресового комітету Америки Андрію Футею.