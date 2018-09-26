Порошенко зустрівся з Трампом на ГА ООН

26 вересня, 2018 - 21:10
Президент України Петро Порошенко у рамках перебування на 73-ій Генасамблеї ООН зустрівся з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
На підтвердження цієї зустрічі речник глави української держави Святослав Цеголко оприлюднив світлину у своєму Twitter.
На фото обидва президенти - в краватках червоного кольору та у костюмах синього. Їхні дружини Марина Порошенко та Меланія Трамп - також у сукнях однакового кольору.
"Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів", - написав Цеголко.
Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 26, 2018
Джерело: День