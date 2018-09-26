Сенцов не збирається здаватися, - правозахисниця

Російська правозахисниця Зоя Свєтова заявила, що отримала лист від українського політв'язня Олега Сенцова, який тримає голодування на знак протесту 136-й день.

За її словами, в листі від 25 вересня Сенцов написав, що не збирається здаватися, і висловив надію на хороший результат.

При цьому йому важко було відповісти, наскільки вистачить його сил.

"Спасибі тим людям, які все ще, незважаючи на цей тривалий нескінченний марафон, продовжують підтримувати мене, а головне і всіх інших українських політзеків. Вони не здаються і я разом з ними. Вірю в хороший результат всієї цієї історії, незважаючи ні на що. Ніщо не буває вічним, навіть погане", - процитувала правозахисниця лист Сенцова.