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Сенцов не збирається здаватися, - правозахисниця

26 вересня, 2018 - 22:26
Фото Reuters

Російська правозахисниця Зоя Свєтова заявила, що отримала лист від українського політв'язня Олега Сенцова, який тримає голодування на знак протесту 136-й день.

За її словами, в листі від 25 вересня Сенцов написав, що не збирається здаватися, і висловив надію на хороший результат.

При цьому йому важко було відповісти, наскільки вистачить його сил.

"Спасибі тим людям, які все ще, незважаючи на цей тривалий нескінченний марафон, продовжують підтримувати мене, а головне і всіх інших українських політзеків. Вони не здаються і я разом з ними. Вірю в хороший результат всієї цієї історії, незважаючи ні на що. Ніщо не буває вічним, навіть погане", - процитувала правозахисниця лист Сенцова.

Джерело: День

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