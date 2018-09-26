Сьогодні набули чинності санкції США щодо 12 компаній РФ

Міністерство торгівлі США у вівторок розмістило в Федеральному регістрі документ про внесення ряду компаній в списки на перегляд ліцензій у зв'язку з "діяльністю, що суперечить інтересам США".

У список компаній, для яких вводяться обмеження в торгівлі, додані 12 російських юридичних осіб, дії яких, як вважає американський уряд, суперечать інтересам національної безпеки та інтересам зовнішньої політики Сполучених Штатів.

У документі зазначено, що ці зміни вступлять в силу з дня публікації, яка очікується 26 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

У новому списку опинилися працюють в галузі зв'язку та захисту інформації Науково-дослідний інститут "Вектор" (входить в "Ростех"), ПАТ "Інформаційні технології та комунікаційні системи" ( "Інфотекс"), "Сайрус Системс", ФГУП Науково-виробниче підприємство (НПП) "Гамма", які, на думку американської влади, сприяли протиправній діяльності російських хакерів.

Також під санкції потрапляють ТОВ "Дайвтехносервіс" з Санкт-Петербурга і Науково-виробниче підприємство підводних технологій "Океанос" за поставку та обслуговування обладнання для ВМФ Росії.

А також Ульяновський "Аерокомпозіт", Обнінськ науково-виробниче підприємство "Технологія" (входить в "Ростех"), ПАТ "авіадвигунів", ПАТ Науково-виробнича корпорація "Системи прецизійного приладобудування", Воронезький НДІ "Вега" - за підтримку російської військової аерокосмічної промисловості.

Згідно з документом, ліцензії всіх цих компаній будуть переглянуті. Міністерство торгівлі введе додаткові вимоги і обмеження для ліцензування цих компаній, включаючи експортні, реекспортні і трансферні операції щодо цих юридичних осіб.

Крім російських компаній в ці списки були додані юридичні особи з Білорусії, Ірану, Сінгапуру, ОАЕ і Гонконгу.