США підтримують надання автокефалії УПЦ

Сполучені Штати Америки підтримують надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США, передає Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати поважають здатність українських православних релігійних лідерів і послідовників здійснювати автокефалію відповідно до їх переконань. Ми поважаємо Вселенського патріарха як голос релігійної толерантності і міжконфесійного діалогу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що США продовжують підтримувати Україну та її територіальну цілісність перед лицем російської агресії на сході України і російської окупації Криму.