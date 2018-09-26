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Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ епохи Просвітництва, один з авторів Декларації незалежності США, 3-й президент США в 1801-1809 роках

США підтримують надання автокефалії УПЦ

26 вересня, 2018 - 09:22
Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки підтримують надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США, передає Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати поважають здатність українських православних релігійних лідерів і послідовників здійснювати автокефалію відповідно до їх переконань. Ми поважаємо Вселенського патріарха як голос релігійної толерантності і міжконфесійного діалогу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що США продовжують підтримувати Україну та її територіальну цілісність перед лицем російської агресії на сході України і російської окупації Криму.

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