Стан Балуха надзвичайно тяжкий, - Денісова

Стан ув’язненого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який 192 дні голодує в СІЗО, надзвичайно тяжкий.

Про це заявляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на офіційній сторніці у Facebook.

«Після фіичного насильства адміністрацією пенітенціарної установи він отримав численні побої печінки, спини й голови. Це значно погіршило його стан здоров’я… Володимиру зараз життєво необхідна кваліфікована медична допомога. Сподіваюся, що найближчим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста надішле до нього незалежних медичних працівників», – написала Денісова.

За словами омбудсмена, вона звернулася до віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньєра із закликом терміново сприяти візиту лікарів до Балуха.

Як заявила Денісова, вона зверталася щодо надання допомоги Балуху до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, але така допомога не була надана.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.

24 вересня Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму почав розгляд апеляційної скарги захисту Балуха на рішення російського суду в Роздольному в кримінальній справі про дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання, але відразу ж відклав засідання. Причиною стало те, що активіст відмовився брати участь у засіданні через відеозв’язок. Як пояснив тоді адвокат Балуха Тарас Омельченко, його підзахисний «відмовляється від відеоконференцзв’язку, але не від участі в суді».