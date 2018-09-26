Трагедія кримськотатарського народу 1944 року повторюється, - Чубаров

В окупованому Криму Російська Федерація категорично відмовляється дотримуватися міжнародного гуманітарного права, тому Крим залишається відкритою раною.

Про це, виступаючи в Женеві на Раді ООН з питань прав людини в Криму, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві на офіційному сайті.

"Крим залишається відкритою раною. Особливо боляче бачити категоричну відмову держави-окупанта - Російської Федерації дотримуватися міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові. Найсумніше, буквально щодня, отримувати повідомлення про те, як кримські татари і далі страждають від поліцейських рейдів", - сказав голова Меджлісу.

Чубаров подякував Моніторинговій місії в Україні з підготовки доповіді про стан прав людини в Криму, але зазначив, що тільки безпосередній звіт з місця подій в Криму може реально відобразити ситуацію на окупованій території

"Ми цінуємо напружену роботу Моніторингової місії в Україні, особливо з підготовки другої спеціальної тематичної "Доповіді про стан з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)" у відповідності з резолюцією 72/190 Генасамблеї ООН. Визнаючи зусилля УВКПЛ ООН щодо моніторингу ситуації на відстані, ми, однак, продовжуємо наполягати і вимагати безпосереднього звітування з місця подій", - зазначив політик.

Він підкреслив, що судочинство в Криму також не дотримується стандартів в області прав людини.

"Тривожно дізнаватися, що наших співвітчизників регулярно переслідують через фальшиві звинувачення у тероризмі та правопорушеннях, пов'язаних з екстремізмом. При цьому в усіх судочинствах окупаційна влада не дотримується стандартів у галузі прав людини. Все це – порушення норм і стандартів у галузі прав людини", - заявив Чубаров.

Голова Меджлісу вважає, що "сьогодні повторюється трагедія кримськотатарського народу 1944 року".

Він підкреслив, що по всьому півострову відбуваються порушення основних свобод людини, в тому числі свободи мирних зібрань, висловлювання, об'єднань, релігії та свободи пересування. Крім того, за його словами, у Криму відсутні незалежні ЗМІ та вільна журналістика в цілому, що підтверджують "друга тематична доповідь УВКПЛ щодо Криму, а також 23-тя щоквартальна доповідь".

Особливо неприйнятним і прикрим, вважає політик, є те, що, незважаючи на наказ Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року, який був нещодавно знову підтверджений цим Судом, представницький орган кримськотатарського народу – Меджліс, залишається забороненим на півострові.

Крім того, додав він, українцям, які проживають в АРК, відмовлено у праві отримувати освіту українською мовою.

Як вважає Чубаров, Росія вперто ігнорує міжнародні організації, політичних лідерів, представників громадянського суспільства, які закликають врятувати життя незаконно заарештованих у Криму громадян України, засуджених за надуманими звинуваченнями і утримуваних у російських в'язницях.

"Олег Сенцов та Володимир Балух тримають голодування вже більше чотирьох місяців та півроку відповідно. Незважаючи на обіцянку, надану російським президентом, українська омбудсмен не змогла потрапити до українських громадян – політв'язнів російського режиму. Понад 70 мешканців Криму – кримських татар, українців, представників інших національностей – позбавлені волі. У в’язниці почасти кидають цілими сім’ями: батька і сина Дегерменджі, братів Абдуллаєвих та інших", - повідомив він.

Політик підкреслив, що інформація, яка міститься у доповідях, є лише верхівкою айсберга - "айсберга з пригнічень, терору, несправедливості".

"Всі доповіді, представлені сьогодні, ще раз доводять, що єдиною причиною катастрофічного погіршення ситуації з правами людини на неконтрольованих Урядом територіях України є російська агресія та окупація певних частин української території, численні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права з боку окупаційної влади", - резюмував Чубаров.