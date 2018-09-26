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У Києві відбудеться презентація нової книжки Миколи Гриценка "Ло́ви / Love"

26 вересня, 2018 - 12:11
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Національний музей літератури спільно з видавництвом «Ярославів Вал» запрошують на презентацію нової поетичної книжки Миколи Гриценка «Ло́ви / Love» (лірика).

Микола Гриценко по-своєму продовжує лінію класичного любовного вірша, розпочату Дмитром Павличком у збірці «Таємниця твого обличчя» – перлині інтимної поетичної лірики. Певна річ, у кожного із цих двох поетів своя таємниця, своє обличчя, своя інтонація. Одначе щось їх поєднує. Можливо, те, що поетичні ло́ви любові Миколи Гриценка також нагадують ло́ви метелика. Такі ж захопливі і солодкі…

Нагадаємо, що Микола Гриценко є відданим прихильником бібліотеки газети "День" та президентом Благодійного фонду сприяння ініціативам газети "День".

Презентація книги відбудеться 27 вересня, о 17:00 год. в Національному музеї літератури.

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