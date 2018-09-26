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У львівській галереї представили унікальні шкрябані абстрактні ікони

26 вересня, 2018 - 10:51
Фото надано автором

Учора, 25 вересня, у львівській галереї сакрального сучасного мистецтва відкрилася виставка Олени Смаги "Шнурки любові". В експозиції представлені оригінальні шкрябані образи, які, за задумом художниці, мають з'єднувати людину та Бога.

Захоплення іконами у Олени Смаги почалося 15 років тому, коли вона стала реставраторкою у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові. Тоді, відновлюючи ікони вона читала багато духовної літератури і в один момент зрозуміла, що теж хоче створювати ікони. Щоправда, свої ікони художниця малювала осучаснено.

Що ж до "Шнурків любові", то вони здатні здивувати будь-кого. Адже на представлених шкрябаних ікон можна побачити не лише образи Ісуса Христа, а просто сакральні абстракції.

Таку ідею незвичних ікон Олена Смага виношувала два роки. Реалізовувала ж свій задум останні півтора місці, поєднуючи роботу із доглядом за хворою свекрухою. За її словами, сам в цей період вона гостріше побачила людський біль.

"Шнурки любові" є фрагментом з цитати пророка Осії. Бог говорить через пророка: "Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють, шнурками любови". Він говорив про людей, що Він нас тягнув шнурками любові. І вони ці "шнурки любові", мають направляти нас  у темряві ночі і не дозволяти впасти занадто низько", - розповіла художниця.

Оглянути виставку можна до 21 жовтня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора

Джерело: День

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