У Львові презентують компакт пам'яті Володимира Івасюка

Це спільна праця співачки Брії Блессінг і гурту Shockolad, а представлятимуть альбом 22 жовтня у Національному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької.

«Це буде вечір нової музичної та виконавської філософії знаних і менш знаних пісень легендарного українського композитора Володимира Івасюка», – говорить промо-менеджер проекту Галина Гузьо.

Реліз альбому IVASYUK, над яким «американська співачка з українською душею» Брія Блессінг / Bria Blessing і відомий гурт Shockolad (подружжя Ігор Гнидин та Анастасія Литвинюк) працюють уже близько двох років, заплановано на 10 жовтня. А 22 жовтня на заньківчанській сцені відбудеться перша повна презентація нової збірки – прозвучать усі десять пісень із компакту, а також кілька композицій, що не потрапили до нього.

В альбомі IVASYUK об’єднані всіма знані «Червона Рута», «Я піду в далекі гори», «Водограй», також – рідше виконувані «У долі своя весна», «Над морем», «Нестримна течія», «Балада про дві скрипки», «Два перстені», «Пісня буде поміж нас», «Відлуння твоїх кроків». «Творчий тандем Брії Блессінг і Shockolad створив свіже, сучасне звучання для пісень Івасюка, при цьому ретельно зберігаючи цілісність і душу текстів та мелодій. Музиканти експериментували зі стилями, а також з акустичним та електронним звучанням», – розповідає Галина Гузьо. І додає, що альбом IVASYUK – це вишукана й інтелігентна суміш поп-музики, R&B та джазу: «Альбом створено і записано зі смаком, любов’ю й захопленням».

Варто додати, що Брія Блессінг і гурт Shockolad не вперше представляють творчу спадщину Володимира Івасюка – окремі пісні зі збірки IVASYUK вже були презентовані кілька років тому в межах проектів «ІВАСЮК» та «ІВАСЮК. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ», а нещодавно – й на міжнародному фестивалі Leopolis Jazz Fest, що відбувся наприкінці червня – початку липня у Львові.

Опісля прем’єри концертної програми IVASYUK у Львові, на заньківчанській сцені Брія Блессінг і Shockolad покажуть її також у Тернополі, Івано-Франківську, Чернігові та Києві.

Перші пісні з компакту IVASYUK можна послухати тут:

«Пісня буде поміж нас»

«Червона рута»

Нагадаємо, що легендарний український поет і композитор Володимир Івасюк (1949 – 1979) залишив по собі близько 100 пісень та романсів, понад 50 інструментальних творів, музику до кількох вистав. 1968-го написав «Червону руту» та «Водограй». Працював з дуже потужними колективами – оркестрами Ростислава Бабича та Юрія Сілантьєва. Пісні Івасюка тріумфували на багатьох конкурсах у СРСР та за кордоном, були популярними від Камчатки до Чорного моря, їх брали до репертуару провідні співаки Радянського Союзу. Із піснею «У долі своя весна» на фестивалі «Сопот-77» перемогла Софія Ротару. До останніх днів життя Володимир Івасюк мав плідну співпрацю з поетами Ростиславом Братунем, Богданом Стельмахом, Романом Кудликом та Юрієм Рибчинським. Загинув за досі не з’ясованих обставин у травні 1979-го, 30-річним.

Його «Пісня буде поміж нас», «Я – твоє крило», «Літо пізніх жоржин», «Вернись із спогадів», «Запроси мене у сни свої», «Тільки раз цвіте любов» та багато інших хітів назавжди увійшли у золотий фонд української пісні.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.