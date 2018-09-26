Україна і Маршаллові острови працюють над спрощенням візового режиму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч із міністром закордонних справ Маршаллових островів Джоном Сілком, під час зустрічі сторони домовилися про продовження роботи над угодою про спрощення візового режиму.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України на офіційному сайті.

"Сторони обговорили шляхи активізації двостороннього політичного діалогу та міжлюдських контактів. У цьому контексті було домовлено продовжити роботу над укладенням угоди про спрощення режиму поїздок для громадян", - повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

Зустріч глав МЗС відбулася 25 вересня 2018 року під час 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у м.Нью-Йорк (США).

П.Клімкін також подякував керівнику зовнішньополітичного відомства Маршаллових островів за підтримку його державних ініціатив щодо України в рамках ООН з протидії російській агресії, зокрема, включення 21 вересня до порядку денного Асамблеї ООН нового пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", а також при прийнятті резолюцій Асамблеї ООН щодо дотримання прав людини в тимчасово окупованому Криму.