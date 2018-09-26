Україна отримає від США два патрульні катери

У четвер, 27 вересня, в США за участю Президента України Петра Порошенка відбудеться церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island від Берегової охорони США.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного офісу Берегової охорони США.

"Берегова охорона США планує здійснити передачу двох 110-футових катерів берегової охорони - катерів Drummond та Cushing - під час церемонії в четвер в Балтиморі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окрім Президента України Петра Порошенка, на церемонії буде присутній віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер.

Патрульні катери класу Island - це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.