Обирати собі уряд має право лише той народ, який постійно знаходиться в курсі того, що відбувається.
Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ епохи Просвітництва, один з авторів Декларації незалежності США, 3-й президент США в 1801-1809 роках

Україна розширить своє представництво в Інтерполі

26 вересня, 2018 - 12:59
Фото: twitter/interpol

Кабінет міністрів України ввів у дію рішення про розширення присутності в Генеральному секретаріаті Інтерполу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На сьогодні Україна в Генеральному секретаріаті Інтерполу представлена однією людиною. В уряді впевнені, що цього недостатньо для забезпечення ефективної координації взаємодії з правоохоронними органами країн-учасниць Інтерполу в сфері боротьби зі злочинами.

У свою чергу, збільшення числа представників України забезпечить захист її інтересів на міжнародній арені, посилить можливості правоохоронних органів України у боротьбі з транснаціональною злочинністю. З цієї метою до Генерального секретаріату Інтерполу направили ще трьох представників України

Зазначимо, сьогоднішньою постановою вводиться в дію раніше прийняте рішення про направлення трьох представників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні до Генерального секретаріату.

Нагадаємо, раніше Нацполіція збільшила штат українських делегатів в Інтерполі.

Більше новин

НАТО не потребує дозволу РФ щодо вступу України в Альянс, - Столтенберг
США підтримують надання автокефалії УПЦ
Денісова просить Червоний Хрест терміново сприяти візиту лікарів до Балуха
Світовий порядок є дедалі більш хаотичним, - Гутерріш
Трамп анонсував нові санкції проти керівництва Венесуели
Представник Константинополя: УПЦ МП не має права вимагати, щоб екзархи покинули Україну

Новини партнерів

Loading...