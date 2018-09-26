Україна розширить своє представництво в Інтерполі

Кабінет міністрів України ввів у дію рішення про розширення присутності в Генеральному секретаріаті Інтерполу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На сьогодні Україна в Генеральному секретаріаті Інтерполу представлена однією людиною. В уряді впевнені, що цього недостатньо для забезпечення ефективної координації взаємодії з правоохоронними органами країн-учасниць Інтерполу в сфері боротьби зі злочинами.

У свою чергу, збільшення числа представників України забезпечить захист її інтересів на міжнародній арені, посилить можливості правоохоронних органів України у боротьбі з транснаціональною злочинністю. З цієї метою до Генерального секретаріату Інтерполу направили ще трьох представників України

Зазначимо, сьогоднішньою постановою вводиться в дію раніше прийняте рішення про направлення трьох представників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні до Генерального секретаріату.

Нагадаємо, раніше Нацполіція збільшила штат українських делегатів в Інтерполі.