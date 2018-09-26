Українські системи безпеки встановлять на ядерних об'єктах у США

На американських реакторах встановлять системи безпеки, виготовлені у Кропивницькому.

Сьогодні в обласному центрі підписано Угоду про стратегічне партнерство між компаніями “Curtiss-Wright Corporation” (Сполучені Штати Америки) і “Radics LLC” (Україна), яка передбачає виконання спільних проектів з модернізації систем безпеки ядерних об`єктів США.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА на офіційному сайті.

Угоду підписали віце-президент корпорації “Curtiss-Wright Corporation” Курт Мітчелл та директор компанії “Radics LLC” Антон Андрашов. На урочистому підписанні були присутні голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, народний депутат Костянтин Яриніч, голова наглядової ради ПАТ “НВП “Радій” Євгеній Бахмач, представники Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та інші почесні гості.

“Radics LLC” було створено кілька років тому як дочірню компанію ПАТ “НВП “Радій” для роботи за американськими нормами і стандартами. Укладання Угоди стало результатом плідної і тривалої двосторонньої співпраці. За три роки фахівцями ПАТ “НВП “Радій” було розроблено та сертифіковано програмне забезпечення, яке здатне модернізувати американську систему безпеки ядерних реакторів.

Відповідно до Угоди, американська компанія поставлятиме продукцію, вироблену в Україні на базі платформи RadICS, для атомних станцій, дослідницьких ядерних установок і національних лабораторій Міністерства енергетики США. Одним із кроків реалізації Угоди стане надання українською компанією “Radics LLC” інжинірингової підтримки американській компанії “Curtiss-Wright Corporation” щодо реалізації процесів розробки програмного забезпечення для АЕС, яке відповідає усім вимогам Комісії з ядерного регулювання США (NRC).