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Уряд може відмовитись підвищувати ціни на газ через відсутність траншу МВФ

26 вересня, 2018 - 13:22
Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України може продовжити термін дії спеціальних зобов'язань Нафтогазу, відповідно до яких газ населенню продається за зниженою ціною, ще на місяць через відсутність траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає "Інтерфакс-Україна".

"Постанова про спецзобов’язаня — якщо не буде досягнуто домовленості про нову ціну на газ, не буде погоджено з міжнародними партнерами — існує вірогідність, що дія цієї постанови буде продовжена і надалі. Ми не виключаємо ніяких варіантів у цьому питанні", — заявив Рева.

Також Рева додав, що на засіданні уряду 26 вересня питання підвищення цін на газ для населення не обговорювалось.

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