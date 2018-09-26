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В Україні збільшили кількість призовників восени

26 вересня, 2018 - 12:31
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Кабінет міністрів України затвердив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з рішенням уряду, в ході осінньої призовної кампанії на військову службу планують залучити майже 18 тис. осіб. Зокрема, до Збройних сил України надійдуть 9010 призовників, до Державної спецслужби транспорту - 900, до Національної гвардії - 6500, до Державної прикордонної служби - 1550.

Також повідомляється, що на проведення осіннього призову виділять 65 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Порошенко збільшив терміни призову в армію до 3 місяців.

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