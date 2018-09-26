В Україні з’явиться військово-медичний спецназ

Наразі діє Програма розвитку медичної служби ЗСУ до 2020 року, яка передбачає низку трансформаційних заходів до набуття нею визначальних критеріїв НАТО. Один із елементів програми – нові підходи в медичній евакуації.

Завдяки новаціям армійська медслужба має перетворитися на сучасний високоефективний інструмент, який забезпечить однакову його надійність та якість допомоги на всіх етапах – від профілактики захворювань до порятунку наших військових, здоров’ю та життю яких загрожує небезпека. І в умовах воєнного конфлікту, що довів досвід понад як чотирирічного відбиття російської агресії, критично важливим є постійне удосконалення системи медевакуації.

Міноборони вже розпочало створення на базі 65-го військового мобільного госпіталю експериментального підрозділу з медичної евакуації – про це днями розповів очільник Головного військово-медичного управління (ГВМУ) – начальник медичної служби ЗСУ полковник медичної служби Ігор Хоменко. У разі успіху проекту, такі ж підрозділи створять і на базі 66-го, 59-го та 61-го мобільних шпиталів.

Було багато розмов про те, що медичною евакуацією займаються всі, починаючи від волонтерів і закінчуючи медиками, – зауважив Ігор Петрович. – Саме задля підпорядкування цього процесу одному керівництву нині ми створюємо експериментальний підрозділ медичної евакуації у складі Головного військово-медичного управління. Визначено його штат – 53 військовослужбовці, які формуватимуть 18 екіпажів на автомобілях «Богдан» або «Хаммер». Кожен з них матиме у складі трьох чоловік – старшого бойового медика, бойового медика і водія-санітара. Фахову підготовку ці військовослужбовці пройдуть на базі 205-го навчального центру (смт. Десна) за різними програмами. Ці екіпажі постійно перебуватимуть на передовій в районі проведення ООС і забезпечуватимуть евакуацію за територіальним принципом із зони своєї відповідальності на тактичному рівні.