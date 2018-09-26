В Укрпошті пояснили, чому компанія може припинити доставку пенсій

Укрпошта пригрозила припинити доставку пенсій, оскільки тариф на цю послугу не переглядався з 2004 року.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в ефірі Радіо НВ.

“Я за те, що кожна послуга має оплачуватися. Коли хтось комусь недоплачує, починається якась гра: хтось комусь чогось недоплачує....коли непрозора звітність, починаються всякі “фокуси”, - вважає він.

Смілянський зазначив, що у 2016 році мінімальна зарплата складала приблизно 1 500 грн, і більшість листонош Укрпошти отримували таку зарплату, в середньому обслуговуючи 143 пенсіонерів.

“Зараз ми маємо 3 723 грн, з першого січня - 4 173 грн. Кількість пенсіонерів, які ми обслуговуємо, впала до 120...Тобто якщо кількість зменшується, а витрати збільшуються, то цей баланс вже не зводиться”, - пояснив він.

При цьому, тариф на рознесення пенсій не переглядався з 2004 року

"Дуже проста математика. Хтось повинен закривати цей баланс...А ми просто не в змозі. Це значні кошти - 1 млрд грн, а наша виручка - 5,5 млрд грн”, - підкреслив Смілянський.