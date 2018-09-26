ВМС України оприлюднили докази провокацій РФ у Азовському морі

Російський прикордонний катер типу "Мангуст" на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.

Відео провокацій опублікувала прес-служба Військово-морських сил України на сторінці в Facebook.

"Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів "Лубни" та "Кременчук" був відведений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна "Донбас" та морського буксиру "Корець", - зазначили у ВМС.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня два кораблі ВМС України пройшли Керченську протоку і увійшли до акваторії Азовського моря. Судна використають для формування бази ВМС у Бердянську.

Під час переходу сили РФ допустили ряд небезпечних інцидентів: 20 вересня розвідувальний корабель РФ «Приазов’я» здійснив надмірне зближення з українськими суднами.

Наступного дня російський винищувач Су-27 з території анексованого Криму зблизився на небезпечну відстань з військово-транспортним літаком Ан-26 ВМС ЗСУ, який виконував планове завдання над акваторією Чорного моря.