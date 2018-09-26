Японія хоче укласти мирну угоду з РФ

Японія рішуче налаштована укласти довгоочікувану мирну угоду з Росією, уладнавши давню суперечку стосовно Курильських островів.
Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, повідомляє Укрінформу.
“Японія та Росія повинні вирішити територіальну суперечку й укласти мирну угоду. Щойно японсько-російський договір набере чинності, мир та процвітання східної Азії досягне певного наріжного каменю”, - сказав Абе.
Він наголосив, що незабаром зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення суперечливих питань.
“Я зроблю все можливе, аби прибрати давні повоєнні структури із північносхідної Азії”, - підсумував Абе.
Нагадаємо, минулого тижня Абе був переобраний головою правлячої партії.