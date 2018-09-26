Японські фізики створили найсильніше контрольоване магнітне поле

Фізики з Токійського університету заявляють, що вони створили найсильніше контрольоване магнітне поле з повністю контрольованими параметрами.

Це відкриття дозволить стати ще на крок ближче до використання енергії термоядерного синтезу, повідомляє Science Alert.

"Один із способів отримання енергії синтезу полягає в тому, щоб обмежити плазму - море заряджених частинок - у великому кільці, яке називається токамак, для вилучення з нього енергії", - сказав провідний автор дослідження Соджіро Такеяма.

Магнітне поле, яке потрібно токамаку, "болісно схоже на те, яке може виробляти наш пристрій", - підкреслив Такеяма.

Щоб генерувати магнітне поле, дослідники створили складний пристрій, здатний стискувати електромагнітний потік. Цей метод генерації магнітного поля добре підходить для внутрішніх операцій.

Використовуючи пристрій, вони змогли створити магнітне поле в 1200 тесла - приблизно в 120 000 разів більше, ніж магніт, який прилипає до холодильника. Хоча це не найсильніше поле, коли-небудь створене, фізикам вдалося витримати протягом 100 мікросекунд, в тисячі разів довше, ніж попередні спроби.

Вони також змогли контролювати магнітне поле, тому воно не руйнувало їх обладнання, як в деяких попередніх експериментах.

Як зазначив Такеяма, це означає, що "характеристики і тривалість дії максимально близькі до мінімальних характеристикам магнітного поля, необхідного для проведення стабільних реакцій термоядерного синтезу. Все це робить нас ще на крок ближче до моменту, коли ми отримаємо в своє розпорядження необмежене джерело енергії".