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ЄМС закликала Україну забезпечити фінансування Суспільного мовлення

26 вересня, 2018 - 15:20
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Європейська мовна спілка закликала український уряд забезпечити належне фінансування Національної суспільної телерадіокоманії України (UA:Перший).

Про це повідомляється у заяві європейської спілки.

"Європейська телерадіомовна спілка дуже стурбована недофінансуванням суспільного телеканалу. Спілка закликає український уряд забезпечити належне, справедливе та незалежне фінансування UA:Перший відповідно до законодавства та європейських стандартів", — заявив генеральний директор Європейської спілки Ноель Керран.

Він додав, що різке зниження рівня фінансування суспільного мовлення в Україні може підірвати процес реформи державного мовлення.

У Спілці нагадали, що стабільний державний суспільний мовник є стратегічною метою України, крім того, надійне та незалежне мовлення є "найважливішим інструментом боротьби з корупцією, уособлює верховенство права та є важливим кроком на шляху до європейської інтеграції України".

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