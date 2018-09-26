ЄП скасував допомогу €70 млн Туреччині

У Європарламенті скасували виділення Туреччині допомоги в сумі €70 млн на підготовку до вступу до ЄС.

Таке рішення ухвалив бюджетний комітет Європарламенту, повідомляє Укрінформ.

"Бюджетний комітет вирішив скасувати 70 млн євро допомоги Туреччині, які мали піти до фонду з підготовки до вступу в ЄС", - заявили в ЄП.

Таке рішення зумовлене відсутністю у Туреччині прогресу у сферах верховенства права, прав людини та свободи ЗМІ.

Натомість зазначені €70 млн пропонується перерозподілити на реалізацію заходів ЄС із подолання міграційної кризи, зокрема у регіоні Центрального Середземномор'я.