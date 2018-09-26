ЄС обирає посла у Британії

Євросоюз розглядає дві кандидатури на посаду посла у Лондоні, коли у березні наступного року у Британії відкриється нове посольство після виходу країни з блоку.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

"Брюссель відкриє своє нове посольство в Лондоні у березні наступного року, коли Британія залишить блок з або без угоди, та, за словами двох європейських дипломатів, нині йдуть пошуки кандидатури посла", - йдеться у повідомленні.

За даними Politico, нині розглядаються два кандидати, а саме, генеральний секретар Єврокомісії Мартін Зельмаєр та генсек Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) Хельга Шмід.

Водночас в Єврокомісії вже заперечили, що Зельмаєр претендує на посаду посла, а речник ЄСЗД назвав таке повідомлення "повною неправдою".

Як повідомляє видання, дипломатична місія ЄС у Лондоні матиме набагато важливішу роль, ніж нинішнє представництво Єврокомісії в Лондоні, тому що після виходу Великої Британія з блоку країна стане третім за величиною торговельним партнером ЄС після Сполучених Штатів та Китаю.

Також Британія матиме більш тісні зв'язки в галузі культури й безпеки з ЄС, ніж будь-яка інша країна.

Зазначається, що нове посольство у Лондоні відкриється в березні 2019 року, а ЄС повинен буде представлений у Британії починаючи з 30 березня наступного року.