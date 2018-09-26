ЄС розробляє стратегію співпраці з Китаєм

Україна не має залишитися в стороні від процесу розробки Європейським Союзом стратегії співпраці з Китаєм, вважає член правління ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук.

Про цн повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз співпрацює з Китаєм у багатьох сферах, Європейський Союз розробляє стратегію взаємодії з Китаєм, і нам було б важливо не залишитися осторонь від цього процесу, тому що і ЄС, і Китай є для нас дуже цікавими партнерами", - сказав С.Герасимчук під час презентації аналітичного дослідження "Україна - Китай після 2014 року: нова сторінка у відносинах" у середу в Києві.

Він нагадав, що ЄС і Китай на формальному рівні виступають за територіальну цілісність України і в цьому контексті є її союзниками.

С.Герасимчук наголосив, що після "суттєвої паузи" у відносинах між країнами, Україна і Китай виходять на новий рівень динаміки взаємин.

За словами експерта, якщо в 2014 році між Китаєм та Україною контакти були обмежені, то в останні роки відбулися кілька зустрічей лідерів країн на міжнародних майданчиках. Він вважає не менш важливим, що здійснюються контакти на міжурядовому рівні, зокрема, наприкінці минулого року відбулося засідання українсько-китайської міжурядової комісії.

"Наразі Україна та Китай виходять на рівень стратегічного діалогу", - висловив переконання С.Герасимчук, нагадавши, що згідно зі статистичними даними, з 2015 року Китай входить до країн, з якими в України найбільший товарообіг.

Він також зазначив, що економічний потенціал співробітництва двох країн до кінця не використано. "Безумовно, наші країни мають значно більші можливості для економічного співробітництва", - сказав С.Герасимчук.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки та Європейської Комісії у 2016 році прийняли спільний документ, що має назву "елементи нової стратегії ЄС щодо Китаю", який відображає відносини ЄС з Китаєм на наступні п'ять років.