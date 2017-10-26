Андрій Шевченко оголосив список гравців на матч проти Словаччини

Андрій Шевченко оголосив склад української збірної, яка візьме участь у контрольному матчі проти збірної Словаччини. До обойми гравців, на яких розраховує головний тренер, увійшов 21 футболіст. Зокрема серед воротарів коуч покладає надію на представника донецького «Шахтаря» Андрія П’ятова та гравця київського «Динамо» Максима Коваля. Потрапили до складу троє захисників «гірників» - Ярослав Ракицький, Богдан Бутко та Іван Ордець, динамівець Євген Хачеріді, ворсклянин Микола Матвієнко, гравець «Зорі» Олександр Караваєв. Серед захисників, які виступають в іноземних чемпіонатах, будуть Едуард Соболь із чеської «Славії» та Олександр Кучер з турецького «Кайсеріспор». По двоє півзахисників викликав Андрій Миколайович з «Динамо» та «Шахтаря» - це Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко та Марлос. Окрім них, керманич національної збірної розраховує на гравця дортмундської «Боруссії» Андрія Ярмоленка, футболіста німецької Бундесліги Євгена Коноплянку з «Шальке», представника чеської «Славії» Руслана Ротаня, футболіста бельгійського «Генка» Руслана Маліновського та гравця луганської «Зорі» Олександра Андрієвського. Нападників Андрій Шевченко викликав лише два, і вони представляють українську Прем’єр-лігу –Артем Кравець («Динамо») та Юрій Коломоєць («Ворскла»).

Нагадаємо, що національна збірна України проведе товариський поєдинок 10 листопада у Львові на місцевому стадіоні «Арена-Львів». Суперником наших футболістів стане збірна Словаччини, яка також не пройшла відбір до фінальної частини чемпіонату світу 2018 року.

Богдан Проскуров