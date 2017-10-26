Цьогоріч держбюджет поповнився на 10,7 млрд грн військового збору, - ДФС

Протягом січня-вересня 2017 року до державного бюджету України надійшло 10,7 млрд грн військового збору. Про це повідомив директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк, інформує прес-центр Державної фіскальної служби України.

За його словами, цьогорічні показники на 31,6% перевищують аналогічний період минулого року. За 9 місяців 2016 року платниками було сплачено 8 млрд грн.

"Серед основних причин зростання відрахувань військового збору є зростання заробітних плат та їх детінізація", – зазначив П.Дроняк.

Так, від доходів, задекларованих громадянами під час річного декларування, сплачено 259,3 млн, що на 32,1 млн грн, або на 14% більше ніж, за аналогічний період попереднього року. Станом на перше жовтня 2016 року до сплати було задекларовано 227,2 млн грн.

Нагадаємо, що військовий збір було впроваджено в Україні з серпня 2014 року, його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.