До мене приходили з ФСБ із вимогою написати Путіну прохання про помилування, - Умеров

До заступника голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова приходили високопосадовці з ФСБ із вимогою написати президенту Росії Володимиру Путіну прохання про помилування. Про це Ільмі Умеров розповів на прес-конференції в Анкарі, передає Еспресо.TV.

"Пару тижнів тому до мене приїхали два високопоставлені ФСБ-шники з Москви. Вони запропонували мені написати прохання на ім'я Путіна про помилування. Я категорично відмовився. Потім жодних розмов на цю тему не було", - сказав Умеров.

Заступник голови Меджлісу зазначив, що під час доправлення до Туреччини в аеропорті та літаку росіяни не дозволили йому розмовляти з Ахтемом Чийгозом.

"Учора рано вранці в 7:00 мене забрали з неврологічного відділення Бахчисарайської неврологічної лікарні, привезли до аеропорту, посадили в літак, де вже перебував Ахтем. Нам не дали можливості поговорити та привітатися, ми з ним обійнялися вже в Анкарі", - додав кримськотатарський лідер.

При цьому Умеров уточнив, що в Криму перебував не у в'язниці, а під підпискою про невиїзд, та ще раз наголосив, що планує повернутися до Криму найближчим часом.

"Ніхто не обговорював зі мною умов, можу я повертатися до Криму чи ні. Щойно в мене з'явиться можливість - за тиждень або два - я обов'язково повернуся до Криму. Це один епізод у боротьбі за повернення Криму та територіальну цілісність України. Боротьба триває", - підсумував заступник голови Меджлісу кримських татар.