Доба в АТО: підтримувані РФ бойовики 15 разів обстріляли наші укріплення, поранений 1 воїн ЗСУ

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалася напруженою, проте контрольованою Збройними Силами України. Демонструючи вогневу присутність на лінії розмежування, противник продовжував обстрілювати наші позиції, поодиноко застосовуючи заборонене озброєння, повідомляють у Міноборони.

Так, уночі, неподалік Троїцького бойовики спочатку били по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 120 міліметрів. А близько 23 години поблизу цього ж селища випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Крім того, увечері окупанти вчергове наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли зі 120-міліметрових мінометів житловий сектор селища Водяне.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем проросійських найманців опинились українські позиції на підступах до Авдіївки та на шахті Бутівка.

З цієї ж зброї бойовики вели вогонь поблизу Кримського, що на Луганському напрямку.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15разів порушили перемир’я. Увідповідь українські бійці 9разів застосовували зброю, примушуючи ворога дотримуватися режиму тиші. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.