Джапарова відмовилася переходити на російську мову в ефірі російського телеканалу

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова відмовилася переходити на російську мову під час включення у прямому ефірі російського телеканалу.

Журналісти "Дождя" вирішили взяти у чиновниці коментар щодо звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Джапарова почала говорити українською мовою, після чого ведуча Анна Монгайт перервала її, пояснивши, що в ефірі відсутній перекладач і попросила заступника міністра перейти на російську мову. У відповідь на це Джапарова заявила, що як офіційна особа може говорити тільки українською мовою.

"Я вибачаюся, але я офіційна особа, тому змушена розмовляти українською мовою. Це мій свідомий вибір. Прошу мене вибачити і зрозуміти мою мову", - сказала вона.

У результаті чиновниця дала коментар українською мовою, а ведуча "Дождя" спробувала перевести слова Джапарової глядачам.