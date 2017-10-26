Глава Каталонії без пояснень скасував свій виступ, в ході якого він мав відмовитися від незалежністі

Уряд Каталонії скасував офіційне звернення лідера автономії Карлоса Пучдемона до лідерів регіонів, під час якого очікувалося, що він оголосить про відмову від незалежності від Іспанії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Спочатку спіч глави Каталонії був призначений на 1:30 у четвер, 26 жовтня, потім його перенесли ще на годину і, нарешті, його скасували.

Офіс Пучдемона не надав ніяких пояснень зміненим планам.

У той же час Барселона очікує пленарного засідання парламенту Каталонії, яке має відбутися в четвер увечері. Тут також запланований виступ Пучдемона.

Парламентська зустріч в Барселоні скликана для законодавців Каталонії, щоб обговорити, як реагувати на плани національного уряду, щоби взяти прямий контроль над регіоном.